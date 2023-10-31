Безкоштовні IT-курси для військових та ветеранів організували в Черкасах. Перша двадцятка учасників опановуватиме основи програмування протягом кількох місяців. Організатори упевнені, що новий фах допоможе захисникам швидше адаптуватися після повернення з фронту.

Володимир зосереджено слухає коментарі викладача. Чоловік робить перші кроки у вивченні основ програмування.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Перед війною я вивчав, починав із тестування, зараз на службі є трохи часу - чому б не зацікавитись чимось новим, мову вивчить, як війна закінчиться, хочеться себе зреалізувати в цій сфері.

Усі учасники курсу - ветерани і військові. Їх навчають фахівці з програмування.

З простих прикладів Борис Онищенко розпочинає пояснення програмування. Слухачів курсу називає уважними, дисциплінованими та мотивованими. А це вже половина успіху.

Борис Онищенко, викладач ІТ-курсів:

Наша мета - їм показать, що вони більшість з них не мають початкових навичок і мета - показать, шо вони можуть цьому навчитись, якщо захотять, лише треба прикласти деяких зусиль.

Запровадила безкоштовні курси для ветеранів одна із IT-компаній у Черкасах. Мета - дати можливість ветеранам адаптуватися до цивільного життя та зрозуміти, чи підійте ця галузь для подальшого розвитку.

Сергій Цибровський, директор навчальних програм ІТ-компанії:

Перші лекції вони більш адаптовані, більш простіші ніж зазвичай. Вони вже будуть бачити курс, який зміст, вони вивчать основи основ програмування.

На пілотний курс записалося 23 особи. Навчання триватиме кілька місяців, далі його учасники зможуть обрати поглиблені програми.