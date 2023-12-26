60 тисяч приватних будинків зруйновано через російське вторгнення в Україну. Це дані Київської школи економіки. Найбільші масштаби руйнувань в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Наша наступна історія - про проект відбудови. Під час великої війни Любов Попова повернулася в рідну Козіївку, на Харківщині, та отримала пропозицію стати ландшафтним архітектором. Тепер жінка створює план села-мрії. Сучасного і комфортного, куди хотіли завітати туристи, а місцеві не виїздили в пошуках кращого. Частину задуманого вже вдалося втілити. Що саме - розкаже Світлана Шекера.

Любов Попова повернулася до рідного села на другий рік великої війни. За фахом - архітекторка, вона вже зневірилася, шукаючи бодай якусь роботу. І тоді земляк запропонував їй взяти участь у проєкті - стати архітектором ландшафтного дизайну в рідній Козіївці.

Любов Попова, архітекторка:

Це для мене - це подивитись на своє село по-іншому, подивитися і зробити його таким, щоб тут було зручно і комфортно жити.

Любов розробляє проєкт велодоріжок і мотузяного парку для дітей, зробленого з екоматеріалів.

Було. Це клуб наш, бачите. А це я ж сюди помістила такий майданчик. Як мотузковий парк. Клац - картинка змінюється. І по типу такого я розробляю кожну зону села. Біле, це те, що є. Жовте, це добудова, те, що ми будемо пропонувати. Багато жовтого, на перспективу.

Та є вже й перші практичні кроки. Два роки тому гуртом люди в Козіївці почали висаджувати модринову алею.

Любов Попова, архітекторка:

А в цьому році ми продовжили і відкрили невеличкий збір, я збирала кошти і долучилися всі і жителі села і всі небайдужі. Закупили дерева, там більше п'ятидесяти модрин, прекрасне дерево.

А на місці сільського стадіону - планують розбити меморіальний парк. Бо дізналися, раніше тут було козацьке кладовище.

Любов Попова, архітекторка:

І я знаю таку історію, що просто бере за серце, що могили не всі були звідси навіть перенесені, і були ще живі родичі тих людей, що тут захоронені, і люди на поминальний день приходили просто до турніків, клали цукерки поминали своїх рідних.

Громада ідею ревіталізації села підтримує.

Лариса Заєць, староста Козіївського старостинського округу:

Дуже хочеться, щоб на цьому місці красувався великий парк, була паркова зона, зона для відпочинку нашої молоді, а для стадіону, звичайно, я думаю, що в нас достатньо місця.

А ще - Любов хоче осучаснити місцеву базарну площу й осучаснити зупинку громадського транспорту. Архітекторка мріє, що і до їхнього села колись будуть приїздити туристи. І навіть запланувала для них готель.

Отут можна построїти для них якийсь готельчик ну поки що на другому поверсі сільради можна, а далі вже якщо вони сюди поїдуть, то може можна і щось побільше. Ну тут якісь магазини плануються може добудувати.

Разом із архітектурою Любов взялася і за відновлення традицій. Другий рік поспіль разом із донькою пече ось такі автентичні українські пряники - у вигляді рибок та півників.

Взагалі на Харківщині, на Полтавщині були як обрядовий різдвяний пряник. Випічка різдвяна обрядова. Дарувала хрещена мати такий пряник своїм похресникам на Різдво, от обов'язково він повинен червоний бути, бо це колір свята.

І пропонує повертати в сучасні інтер'єри українські скрині.

Вона в нас як журнальний столик, в неї можна ховати речі, на ній можна поставити ноутбук, журнальчик, посидіти і поставити її коло диванчику і буде дуже гарно.

Спільно з однодумцями презентуватимуть проєкт змін образу села громаді.

Олександр Столовий, співавтор проєкту:

Я все найбільше очікую того моменту, коли ми зробим цю презентацію в селі, і почуємо цей фідбек, оцю реакцію. Я знаю, що будуть люди, які будуть і критикувати в цьому є смисл, і це, мабуть, важливо, щоб вони сказали і за, і проти.

Звичайно, каже Любов, розроблений проєкт - це план на перспективу. Але громада принаймні буде знати, куди рухатися далі. І потроху йтиме малими кроками до мети.