В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. В посольстве США в Украине заявили, что приветствуют решение Украины отпустить экипаж. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международным нормам.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.