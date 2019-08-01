Сын Усамы бен Ладена умер - СМИ [ Редактировать ]
Сын ликвидированного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен мертв. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации США.
Чиновники не предоставляют никакой информации о том, когда и как Хамза бен Ладен умер. Также не уточняются детали о роли США в его смерти.
Издание сообщает, что президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о смерти Хамзы бен Ладена сказал: "Я не хочу это комментировать".
Ранее мы писали о том, что российский боксер умер после боя.
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