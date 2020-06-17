Директора химических предприятий заявляют о политическом давлении на Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) и Минэкономики со стороны импортеров российских удобрений.

Об этом говорится в заявлении генеральных директоров шести химических предприятий: "Днепразот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Днепровский завод минеральных удобрений, "Сумыхимпром", черкасского "Азота" и Союза химиков Украины, передают Українськi Новини.



"Сейчас МКМТ, подвергаемый политическому давлению, стал перед дилеммой: провести расследование объективно или же полностью подтасовать данные и "заточить" все итоги расследования, исходя из существующих политических указаний и намеков сверху. И похоже, что чаша весов склоняется ко второму сценарию - необъективное ангажированное расследование и фальсификация данных, умышленная подгонка результатов расследования под заказ российского лобби и крупных импортеров, которые называют себя аграрными ассоциациями", - говорится в заявлении.



В заявлении отмечается, что отечественные химические предприятия предлагали Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и МКМТ компромиссное рабочее решение, которое позволило бы загрузить работой заводы хотя бы на 80%, однако оно оказалось проигнорировано.

Минэкономики на встрече с химиками сообщило, что квоты на импортные удобрения вводится не будут.

В прошлую пятницу Глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко внезапно сделал от имени президента Украины заявление в отношении квот: он заявил что квоты вводиться не будут и что это поддержал президент.

Отказ от введения разумных ограничений на импорт минеральных удобрений воспринялся химиками, как фактический отказ от поддержки всей украинской химической промышленности.

"Мы не знаем, какими аргументами убеждали президента Украины, если действительно поверить в то, что это его решение в последние недели перевернуло все объективные наработки Минэкономики с ног на голову... Мы убеждены, что если бы Президент слышал аргументы всех сторон, то сегодня ситуация была бы другой. Все химзаводы Украины были и остаются готовы к компромиссу, в рамках которого произошел бы обмен ценового ограничения на квоту. Мы убеждены, что 90% украинских аграриев приняли бы это решение без каких-либо вопросов", - отмечается в заявлении.

В случае встречного запроса украинские химики готовы донести до президента Украины Владимира Зеленского свою позицию.



В 1 квартале российский химпром недополучил около полумиллиарда долларов из-за проблем со сбытом продукции на глобальных рынках.

"Россияне в первую очередь стремятся на рынки Азии, Европы и Украины. Сейчас вопрос в том, пустит ли их Правительство Украины сюда или нет", - говорит Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF.



"На наш взгляд, отказ от квот сыграет, в первую очередь, в пользу обходного российского импорта. В Украину завозится газ в виде азотных удобрений уже много лет, и даже после эмбарго на российские удобрения этот процесс не остановлен", - говорится в заявлении Собза химиков Украины и директоров 6 химических предприятий.



Как сообщали "Подробности", директора производителей минеральных удобрений намерены сообщить коллективам своих предприятий об отказе правительства от квот на импорт удобрений.

Ранее украинские предприятия химической промышленности обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за проблем в завершении расследования в отношении импорта азотных удобрений.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.