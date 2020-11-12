Мер Львова різко розкритикував карантин вихідного дня [ Редактировать ]
Дурницею назвав карантин вихідного дня чинний мер Львова Андрій Садовий, додавши, що жодного нерозумного рішення місто приймати не буде. При цьому посадовець закликав львів'ян взяти на себе обов'язок не проводити масових зібрань протягом вікенду.
Андрій Садовий, міський голова Львова:
Якщо хочете рятувати життя, то перше помагайте медицині, як це робиться в закладах в світі і помагайте бізнесу. Можливо розум вернеться до членів уряду і вони переглянуть своє рішення. Спочатку кошти на компенсацію. А потім будь-які обмеження. От такий варіант був би чесний і порядний, ми будемо захищати людей. 50 юристів міських будуть разом працювати з підприємцями суботу, неділю.
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