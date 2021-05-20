Ссылка на порносайт в школьном учебнике: автор дал пояснение [ Редактировать ]
В учебнике по украинскому языку ученики нашли ссылку на сайт с порнографией, ее заметил пользователь соцсетей toxacheep.
Линк был в учебнике для 10 класса издательства "Грамота", автор - Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".
Сам автор пояснил, как так получилось. По его словам, он писал учебник в 2018 году. Тогда по соответствующей ссылке был сайт Новомиргородского района Кировоградской области. Однако через 2 года ситуация несколько изменилась.
В сентябре 2020 года сайт Новомиргорода перепрофилировался на порносайт. Это так больно, обидно и неприятно, но не моя вина.
Он отметил, что уже подал заявление в киберполицию.
Авраменко надеется, что в ближайшее время сайт заблокируют:
Извините, что так произошло, но такое иногда бывает.
Ранее мы писали о том, что в электронной версии этого учебника также есть данная ссылка.
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