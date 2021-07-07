В России семья на авто объезжала лося и разбилась насмерть [ Редактировать ]
В России, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, водитель легкового автомобиля Mitsubishi Galant пытался объехать лося и столкнулся с фурой. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
Погибли находившиеся в легковой машине супруги и их семилетний ребенок.
Еще один ребенок – 11-летний мальчик – госпитализирован с травмами.
По предварительным данным, на трассу вышел лось. Водитель Mitsubishi Galant попытался его объехать, его машина зацепила обочину, после чего ее выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с большегрузом МАЗ и слетела в кювет.
Погибшая семья ехала из Ханты-Мансийска отдыхать на юг России.
В ГИБДД отметили, что водитель Mitsubishi был пристегнут. Как ехали его сыновья, выяснить не удалось, поскольку задняя часть автомобиля сильно деформирована.
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