В Киеве случилась страшная авария (фото) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В ночь на среду, 10 ноября, в центре Киева произошло масштабное ДТП с участием автомобиля такси. Виновник пытался уехать с места аварии, но был задержан очевидцами.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
Авария произошла на Парковой дороге. По предварительной информации, водитель службы такси на Toyota, который ехал с пассажирами в аэропорт, остановился, чтобы пропустить автомобиль, и почувствовал удар сзади. Такси откинуло в зеленую зону.
Виновник ДТП планировал скрыться с места аварии и был остановлен охранниками офисного центра рядом.
По словам очевидцев, BMW двигался со скоростью более 100 км/ч, а тест на опьянение показал 0.76 промилле.
Обошлось без пострадавших. На месте работали правоохранители.
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