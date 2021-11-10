В ночь на среду, 10 ноября, в центре Киева произошло масштабное ДТП с участием автомобиля такси. Виновник пытался уехать с места аварии, но был задержан очевидцами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Авария произошла на Парковой дороге. По предварительной информации, водитель службы такси на Toyota, который ехал с пассажирами в аэропорт, остановился, чтобы пропустить автомобиль, и почувствовал удар сзади. Такси откинуло в зеленую зону.

Виновник ДТП планировал скрыться с места аварии и был остановлен охранниками офисного центра рядом.

По словам очевидцев, BMW двигался со скоростью более 100 км/ч, а тест на опьянение показал 0.76 промилле.

Обошлось без пострадавших. На месте работали правоохранители.

Ранее автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.

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