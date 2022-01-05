В среду, 5 января, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО должны активнее готовиться к возможному вторжению России в Украину. Об этом он заявил в эфире Латвийского телевидения.

Это, по его словам, может быть как полномасштабная война, так и более мелкие операции.

Он подчеркнул, что планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе, в частности, возможных дальнейших гибридных действий России против Украины.

Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии-более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении.

По словам министра, соответствующий вопрос он планирует поднять на внеочередной встрече глав МИД НАТО 7 января и на запланированных в этом месяце встречах министров иностранных дел и обороны ЕС.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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