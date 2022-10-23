Байден планує знову балотуватися у президенти США [ Редагувати ]
Чинний глава США Джо Байден висловив бажання балотуватися на другий президентський термін. Він готовий йти на вибори у 2024 році. Про це повідомив американський лідер в інтерв'ю MSNBC.
Я не схвалив цього офіційного рішення, але це мій намір. Мій намір знову балотуватися. І у нас є час, щоб ухвалити це рішення.
Байден пояснив, що ще не оголосив офіційно про свою кандидатуру, тому що "ціла низка правил вступає в дію", щойно він це зробить.
Опісля президент США додав, що перша леді Джилл Байден підтримує його в намірі знову йти на вибори у 2024 році.
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