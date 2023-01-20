"Ситуація погіршується". МАГАТЕ закликає якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується через загострення на фронті. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції.
Про це повідомляє директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта", - заявив Гроссі.
При цьому він визнав, що обговорення та процес створення безпечної ядерної зони навколо ЗАЕС просувається повільніше, ніж він очікував. Глава МАГАТЕ пояснив, що цей крок вимагає політичної волі.
За його словами, створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів.
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