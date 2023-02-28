Втрати рф: Генштаб опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу, 27 лютого, ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно складають:
- особового складу - близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3388 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6630 (+9) од,
- артилерійських систем - 2383 (+3) од,
- РСЗВ - 478 (+3) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 300 (+1) од,
- гелікоптерів - 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2051 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5252 (+4) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
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