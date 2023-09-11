На Закарпатті впродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 25 спроб порушення державного кордону, у результаті чого затримали 56 чоловіків, які намагались незаконно потрапити до сусідніх Румунії та Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

7 разів порушники вишукували слабкі місця на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби "Косино", "Вилок" та "Лужанка", що на кордоні з Угорщиною.

Прикордонні наряди цих підрозділів зупинили 30 порушників кордону.

Ще 18 спроб припинили прикордонні наряди від відділів прикордонної служби "Ділове", "Яблунівка" та "Тячів", що на кордоні з Румунією.

Військовослужбовці цих підрозділів затримали 26 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути територію України.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Наразі з метою встановлення організаторів незаконних переправлень чоловіків через кордон, оперативники загону ретельно перевіряють усі обставини виявлених правопорушень.