За вихідні на Закарпатті прикордоники спіймали майже 60 ухилянтів (фото) [ Редагувати ]
На Закарпатті впродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 25 спроб порушення державного кордону, у результаті чого затримали 56 чоловіків, які намагались незаконно потрапити до сусідніх Румунії та Угорщини.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
7 разів порушники вишукували слабкі місця на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби "Косино", "Вилок" та "Лужанка", що на кордоні з Угорщиною.
Прикордонні наряди цих підрозділів зупинили 30 порушників кордону.
Ще 18 спроб припинили прикордонні наряди від відділів прикордонної служби "Ділове", "Яблунівка" та "Тячів", що на кордоні з Румунією.
Військовослужбовці цих підрозділів затримали 26 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути територію України.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.
Наразі з метою встановлення організаторів незаконних переправлень чоловіків через кордон, оперативники загону ретельно перевіряють усі обставини виявлених правопорушень.
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