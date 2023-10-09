Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу [ Редагувати ]
Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс гривні до долара нижче, ніж рівень, який підтримувався з липня 2022 року, перед переходом до режиму гнучкого курсу.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5527 гривень за 1 долар (-0,0300 грн).
Курс євро становитиме 38,4827 гривень за 1 євро (-0,1706 грн).
На міжбанку курс упав на 4 копійки до 36,53-36,55 грн/долар (купівля-продаж).
На готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,25 гривні за долар.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 1,7%.
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