І сьогодні в Нікополі - день жалоби за загиблими. Напередодні російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу. Тієї миті у школі перебували працівники. Четверо з них загинули, ще двоє занали поранення. Сам заклад перетворився на руїни, а приватні будинки навколо понівечило вибуховою хвилею.

В мережі з'явилося відео цинічного чергового терористичного акту росії. Армія країни агресорки поцілила по навчальному закладу Нікополя.

Олександр - вчитель, житель Нікополя:

Віктор - слесарь і дружина Антоніна, вони тут працювали. А також 2 технічки. Дуже гарні люди. Всю ніч я про них думав, стояли перед очима, дуже боляче.

Олександр пригадує колег, яких вбила ворожа ракета. Четверо працівників начального закладу стали черговими жертвами російського терору. Чоловік розповідає, сам дивом лишився живим. Пішов зі школи усього за кілька хвилин до влучання. У закладі ремонтував вікна від попереднього артобстрілу.

Олександр - вчитель, житель Нікополя:

Був артобстріл. Прилетело 5 снарядов. Прилетело біля спортзали, біля котельної в тір потрапило і в школі було вибито дуже багато вікон. Я кожен день практично приходив, у першій половині дня. Робив вікна. Другий день народження, бо якби я тут затримався на 5-10 хвилин, мене так само не було.

Після прямого влучання російської ракети школа перетворилися на руїни. Про те, що це був навчальний заклад,нагадує лише дошка, на якій мапа україни створена учнями ще до повномасштабного вторгнення і спортивна зала, де з вцілілого лише підлога, і та частково.

Валентина Сафонова - начальниця відділу освіти і науки Нікопольської міської ради:

Наразі ми будемо вивозити матеріальні цінності, які залишились в закладі. Це у нас і парти і ну і інші матеріальні цінності, які зберіглися і не ушкоджені. Саме в цей заклад с початку повномасштабного відбулося 4 прильоти. На жаль, четвертий - це роковий, це вчорашній прильот.

Також пошкоджено більше півсотні приватних будинків. В момент удару пані Любов була вдома.

Любов - жителька Нікополя:

Вікно відкривається, скло летить на мене, клуб дима, чи пиляки чи дима, вся кухня в диму. Я піднялася, в мене чуть серце не остановилось. Похололо все і кухня наче підстрибнула. Такого ужаса не було ще ніколи.

У приватному секторі зірвані дахи, вікна, двері, посічені осколками фасади.

Антон - житель Нікополя:

Повилітали всі шибки, вікна, будинок просів, немає частково покрівлі, гаража, теплицю розвалило.

Місцеві чоловіки одразу взялися лагодити хати. Гуртом вибиті вікна забивають фанерою, а дахи перекривають плівкою.

До артобстрілів нікопольці вже звикли, кажуть, живуть під ворожі залпи вже більше року. А от під ракетний обстріл потрапили чи не вперше.

Сергій - житель Нікополя:

Поки будемо тут, але я Вам навіть не скажу, як це буде далі. Чесно кажучи, страшно вже.

У Нікопольській районні військовій адміністрації відмічають, безпекова ситуація - доволі напружена.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Постійні обстріли вдень, вночі. Прильот ракет, який було декілька минулого року, але не у міській забудові. Тобто є загострення ситуації, саме обстрілів росіянами мирних територій - це стосується сіл селищ і міста Нікополь.

За час великої війни лише у Нікополі армія країни агресорки понівечила понад півсотні закладів освіти.