Надійна фіксація тепловізора дає можливість помітити ціль навіть до появи її в полі зору.

Зброя проти нічних обстрілів. Прилад, що дозволяє у темряві збивати ворожі цілі переносними ракетними комплексами типу "Ігла". Його розробили та запустили у виробництво одеські винахідники. Мова про кріплення для тепловізорів, які волонтери спроєктували на запит Сил протиповітряної оборони.

П'ятсот профінансованих благодійниками кронштейнів у комплекті із тепловізорами вже поїхали у підрозділи ППО по всій країні. І ось, кілька діб тому, боєць Херсонської зенітно-ракетної бригади збив перший "Шахед" із модернізованої "Ігли".

Українські зенітники серед ночі знищують ворожий безпілотник. Стріляють з "Ігли". Вона модернізована - на переносному ракетно-зенітному комплексі у спеціальному кронштейні надійно зафіксований тепловізор.

Позивний "Жук", стрілець-зенітник мобільно-вогневої групи Повітряного командування "Південь"

Сама, як "Ігла", раніше вночі нею не працювали, тому що не було видно цілі. А на зараз з цим прицілом шанси набагато більші.

Від початку великої війни українські зенітники довели: "Іглами" радянського зразка можна збивати навіть крилаті ракети. Але тільки вдень. Бійці підручними засобами намагались закріпити на старих ПЗРК тепловізори, щоб працювати й в темну пору. Та зрештою звернулися до конструкторського бюро волонтерів. Технарі сконструювали уніфікований кронштейн для надійної фіксації телевізорів на ПЗРК.

Тепловізор має чотириточкове гвинтове кріплення. І до нього є така частина з перехідником на планку. Коли приходить ніч, ми встановлюємо кріплення на ПЗРК за лічені хвилини, ставимо на нього тепловізор.

Над цією моделлю працювали чотири місяці. Кілька разів переробляли, поки створили простий та надійний фіксатор, що підійде до різних моделей ПЗРК.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи:

Зараз кріплення працює. Ми передали у військо близько 500 кріплень. Перший результат ми мали кілька днів тому, коли зенітники 208 Херсонської зенітно-ракетної бригади з ПЗРК "Ігла" з тепловізором уразили "Шахед".

З автором цього влучного пострілу журналістам вдалося поспілкуватись телефоном - зенітник Микола нині на передовій. Пригадує, як отримавши інформацію про рух "Шахеда", вперше стріляв з Ігли вночі.

Микола, боєць Херсонської зенітно-ракетної бригади:

Після того, як я знайшов цю ціль, зробив "накол" і спустив ракету в автоматичному режимі. На жаль, ми не змогли знайти від нього уламки, він впав на заміновану ділянку. Але збиття підтвердили дві групи. Які можуть бути враження від того, що ти нищиш техніку окупанта і знаєш, що вона не завдає шкоди нашій країні. Можливо, ти врятував чиєсь життя. Я не можу передати ці відчуття словами.

Хлопцям з цієї мобільно-вогневої групи стріляти з ПЗРК вночі ще не доводилося. Поки тренуються.

Для вас готовність номер один. Ціль - крилата ракета.

Кажуть, ця модернізація нарешті дає побачити ціль в темряві. Адже без цього - "Ігла" не спрацює.

Позивний "Грек", командир мобільних вогневих груп Повітряного командування "Південь":

Він передбачений для роботи при візуальному контакті з ціллю. Якщо ти не бачиш цілі - головка саме не наведе, не піймає. І вона просто з тубуса не вийде. І просто буде витрачений НБЖ. Вони у нас - дуже цінний товар. Тому зайвий раз робити "накол" по цілі, яку ти не захватив, це злочин, можна сказати.

Надійна фіксація тепловізора дає можливість помітити ціль навіть до появи її в полі зору.

Позивний "Фазан", старший мобільно-вогневої групи Повітряного командування "Південь":

Якщо ви дивитесь в напрямку цілі, якщо навіть не бачите її на екрані самого тепловізора, то він автоматично фіксує тепло. Сам тепловізор позначає область простору, звідки рухається теплий об'єкт. - А потім? А потім він вже візуально бачить ціль.

Нині кріплення для ПЗРК виготовляють на заводі в Одеській області. Вартість одного - близько трьох тисяч гривень. Для виробництва фіксаторів та купівлі телевізорів об'єдналися кілька волонтерських організацій.

Євген Ляшан, президент благодійної організації:

Це все за зібрані кошти. І просимо всіх, хто може долучитися: кожен ваш внесок допоможе нам зберегти життя та захистити небо разом.

Технарі планують забезпечити своїми фіксаторами всі підрозділи повітряних сил України. Головна мета - щоб до кожного ПЗРК старого зразка в комплекті йшов кронштейн та тепловізор.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи:

Тоді повітряний простір України буде таким непрохідним, як кущі ожини. І кожна така колючка - це буде мобільний розрахунок з переносним ракетно-зенітним комплексом.

А автор влучного пострілу Микола вірить: той "Шахед" був першим, але не останнім. І хоч через журналістів передає слова любові своїй нареченій Валерії.