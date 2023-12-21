Вишкіл за підтримки ЄС. Учергове українські військові проходять навчання за кордоном. Цього разу - в польському селі Венґжин, неподалік від кордону з Німеччиною. Чого навчають наших захисників та чи переймають досвід західні інструктори - в сюжеті моїх колег.

На полігоні поблизу польського села Венґжин, що за 40 кілометрів від кордону з Німеччиною, українці вчаться окопної війни. Їх тренують військові з Польщі, Франції та Бельгії. За кілька днів ці чоловіки поїдуть на фронт. Досі майже всі вони були цивільними.

Більшість починала працювати, як правило, з нульовим досвідом. Тепер ці люди можуть тактично пересуватися, виконувати певні завдання, вміють правильно спілкуватися, передавати інформацію по радіоефіру і, отже, вони більш підготовлені.

За програмою навчань, військові штурмують траншею, її спеціально змоделювали французькі інструктори.

Більшість боїв - це бої в траншеях, тому відпрацювання даних дій допоможе нашим військовослужбовцям підвищити свій рівень і здобувати перемоги на полі бою.

На камеру потрапляє не все, але польські військові зазначають: цей навчальний центр має для українців найкращі умови. Тут можна відточувати бойові дії у різних умовах - на воді, у лісі, в полі чи населеному пункті. Навчати готові різні види військ - від піхоти до механізованих танкових підрозділів. І завжди враховують запит від ЗСУ, які навички першочергові.

Міхель ван дер Лаан, керівник Військового штабу Євросоюзу:

Кожного разу, коли ми навчаємо українських колег, і вони їдуть на поле бою, ми знаємо, у наступний запит на навчання вони включатимуть те, що хотіли б змінити, адаптувати. Тому іноді вони просять щось збільшити, іноді щось зменшити. Ми почали адаптовуватися до їхніх запитів з першого дня. Те, що ви зараз бачите, результат оцінки й аналізу ситуації після майже року боїв на фронті. Це вже результат. І ми й надалі будемо адаптуватися, бо ситуація на полі бою змінюється щодня.

Навчання проходять за підтримки Євросоюзу - 24 із 27 держав-членів блоку долучилися до підготовки українців. А наприкінці листопада Євросоюз учетверо збільшив фінансування на вишкіл українських військових - сума сягнула 255 мільйонів євро. Від початку запуску місії підготовку пройшли майже 40 тисяч українських воїнів.