Удар по пілотам дронів під Іловайськом: з'явилося фото [ Редагувати ]
На полігоні російської армії під Іловайськом було ліквідовано більше 20 операторів FPV-дронів росіян. З'явилися фотографії полігону, де російські оператори та інструктори FPV-дронів з батальйону "Судного дня" потрапили під ракетний удар.
Знімок наслідків атаки опублікував український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.
За його словами, в результаті удару по російських інструкторах безпілотних літальних апаратів, знищено понад 20 окупантів.
Філігранна робота. Ракети влучили точно в самотню дрібну ціль на голому полі. Ось це і є високоточна зброя, а не ваші ракети, що летять в житлові будинки.
Нагадаємо, що HIMARS вразив школу російських операторів дронів на полігоні під Іловайськом.
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