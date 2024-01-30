Відновити сюди подачу води через щільні обстріли не можуть.

Вони вже понад 8 місяців як без води. Вищетарасівка - одне із сіл Нікопольського району, де не відновили водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС. Для повернення води у домівки селян потрібно прокласти нову гілку водогону, але ворожа артилерія не дає цього зробити. Населений пункт постійно під обстрілами.

Чи є надія, що вода таки з'явиться в селі? І як люди виживають зараз? Олена Мендалюк розкаже.

Косівка - найнебезпечніший район села Вищетарасівка, що на Нікопольщині.

Тетяна - жителька Вищетарасівки:

Два - туди, один на вулицю, сюди, і там, в садочку.

Пані Тетяна показує як рясно гатить ворог по прибережних вулицях - хати тут на самому березі Каховського водосховища. Родина під щоденним обстрілом. Жінка має шестеро дітей. У будинку дах перекритий плівкою, а частину пошкодженої стіни вже відновили.

Тетяна - жителька Вищетарасівки:

Прильот, пошкодило хату. Діти були вдома. Ми встигнули в погріб, слава Богу, забігти.

У погріб ховаються щоразу, коли починає працювати ворожа артилерія, але їхати з рідного села поки не наважуються, зізнається жінка.

Тетяна - жителька Вищетарасівки:

Не готові виїжджати. Поки тримаємось. - У Вас є господарство? - Кролики. Ми тримаємо кроликів. Кроликів шкода випускати, щоб їх там десь собаки з'їли чи лисиці.

У господарстві родини - кролі породи метелик.

Саме домашнє господарство, а ще рідні стіни не готові залишати односельці, розповідає староста Олександр Сівак. І за це, каже, на жаль, місцеві платять велику ціну - російська артилерія вбила одну людину, ще 10 було поранено, серед них - двоє дітей.

Олександр Сівак, староста Вищетарасівського старостинського округу:

До нас прилітало майже все, "Урагани" прилітали. Тому безпекова ситуація залишається такою. У будь-який момент. Не хочу каркати, але ми з вами пишемо інтерв'ю, але в будь-який момент може щось прилетіти.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Більше ніж 1,5 року Вищетарасівка під щоденним ворожим вогнем, та окрім цього вже 8 місяців місцеве населення немає питної води, централізоване водопостачання тут припинилося, відколи росіяни зруйнували каховську ГЕС.

У районі Косівка, де досі немає водопостачання стоять ось такі бочки із питною водою. Багатодітна мати Тетяна щодня набирає до двохсот літрів води.

Тетяна - жителька Вищетарасівки:

Стараємося економити, бо може бути таке, що може і не бути у нас води, через обстріли до нас воду можуть і не привезти. Ми стараємося економити.

Відновити сюди подачу води через щільні обстріли не можуть.

Михайло Орлов - директор КП "Дніпро" Мирівської громади:

У нас насосна станція стоїть на берегу, де немає води, і 300 метрів от води у нас водопровід. Хлопці іноді працюють навіть під обстрілами. Важко, але працюємо. Труби, бувало таке, що точне попадання, труби розбивають, ями по до 2 метрів. Насосні станції стоять без вікон, без дверей. Але люди працюють.

Для вирішення проблеми із водою треба прокласти більше чотирьох кілометрів труб - від одного краю села до іншого. А це, каже староста, нині вкрай небезпечно.

Олександр Сівак, староста Вищетарасівського старостинського округу:

Зараз коли трактор буде рити траншею, ніхто ж не подумає, що ми тягнемо воду. На тому березі побачать, і вони просто обстріляють цей трактор - це 99%.

Тож поки безпекова ситуація унеможливила будівельні роботи, комунальники намагаються вирішити проблему з матеріалами.

Михайло Орлов - директор КП "Дніпро" Мирівської громади:

Ми шукаємо спонсорів. Нам треба матеріал. Екскаватори є, люди, які не повтікали, є. І ми стараємося провести туди воду.

Частину труб - близько 8 кілометрів - уже надали меценати. І тільки-но хоч трохи вщухнуть ворожі обстріли, комунальники почнуть прокладати водогін.