Идея "Голоса" о переголосовании Шкарлета провалилась [ Редактировать ]
Инициатива представителей политической партии "Голос" о переголосовании за назначения Сергея Шкарлета министром образования - не нашла поддержки в Раде.
На призыв нардепа Натальи Пипы поставить подпись в поддержку ее предложения (отмена результатов голосования) откликнулось только 16 народных депутатов. В самом "Голосе" их 20. То есть, даже однопартийцы - не поддержали все.
В "Слуге народа" считают, что "Голосу" просто не хватает политической воли поддержать любое назначение в МОН, потому как представители этой партии "привыкли критиковать вся и всех".
"Позиция "умываем руки и никогда никого не поддерживаем", как по мне, не достойна звания нардепа. Где-то я готова брать на себя ответственность, где-то - воздерживаюсь. Но знаю точно: никогда не буду бездумно кричать: "Ганьба"! Всегда буду искать пути решения ситуации. Ибо факты и аналитика нераздельны словно гром и молния. Потому что только вместе могут дать результат", - написала в Фейсбук Елена Шуляк.
В ОПЗЖ на истерику "Голоса" тоже отреагировали.
"Партия "Голос" с рейтингом порядка 2%, без единого шанса пройти в новый состав парламента, еще имеет наглость кому-то кричать "Ганьба"! Дешевые клоуны. Они и в 19-м году проскочили потому, что некоторые избиратели думали, что это отбор Вакарчука на "Евровидение".
Дело не в Шкарлете, дело в том, что сегодня проиграли соросята. Победа маленькая и несущественная, но когда они грустят, мы не можем не радоваться", - отметил Олег Волошин. Уточним, что согласно регламента ВРУ, процедуры переголосования решений Парламента - не существует.
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