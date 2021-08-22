В столице началась встреча лидеров Украины Владимира Зеленского и Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время рабочего визита лидеры государства проведут переговоры, после чего они встретятся с представителями средств массовой информации, а также продолжат переговоры в широком формате.

Отмечается, что темой переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель станут вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей. Известно, что президент Украины наградит свою немецкую коллегу Орденом Свободы, который является второй по высоте государственной наградой после Героя Украины.

Читайте также, лидер Польши Анджей Дуда собирается посетить Украину с рабочим визитом, который будет проходить в течение 3 дней, в столице президент Польши примет участие в саммите "Крымской платформы", а также в торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню Независимости Украины.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Москву. Там она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, среди тем встречи были Украина и Афганистан, на видео, которое опубликовало российское информагенстство, видно, как следует кортеж Меркель.

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