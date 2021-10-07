Информация ряда СМИ и Telegram-каналов о том, что народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Артем Культенко якобы собирает группу для дестабилизации ситуации в "монобольшинстве" в интересах бизнесмена Рината Ахметова, подтверждается, однако масштабы влияния Культенко во фракции слишком преувеличены. Об этом сообщило интернет-издание "Комментарии".

Издание напомнило, что несколько дней назад ряд Telgram-каналов опубликовали информацию, согласно которой в течение сентября Артем Культенко якобы вел переговоры с окружением самого богатого человека в Украине Рината Ахметова. Целью переговоров, как предполагается, могло быть формирование группы из нескольких депутатов, которые бы осуществляли мероприятия по дестабилизации единства фракции "Слуга народа" изнутри.

"По слухам, Культенко порядком утомили командные задачи, которые ставят перед "слугами" руководство партии и президент, и он решил если не задуматься о "сольной" карьере, то как минимум ускорить процесс зарабатывания денег через прямой лоббизм. В отличие от "слуг", которые напрямую ассоциируются с олигархом, "неприметный" и якобы лояльный к власти Культенко сможет продвигать не самые очевидные инициативы. Кроме того, в интересах Ахметова поддержание постоянных внутренних распрей в СН", - говорится в одном из сообщений.

Журналисты напомнили, что Артем Культенко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" под №51. СМИ и эксперты связывают его с несколькими группировками, которые контролировали МАФы в Киеве. Ранее его попытки баллотироваться и в Киевский городской совет, и в Верховную Раду успехом не увенчались. В его декларациях порядка 1 млн долларов и 1 млн гривен наличными, а также купленные по явно заниженным ценам автомобили Mercedes-Benz и Range Rover, а из недвижимости - 2 земельных участка в селе Гора Бориспольского района и сразу 2 недостроенных дома на них, купленные также по заниженным ценам.

В публичную плоскость Культенко попадал преимущественно из-за мелких скандалов, например, из-за участия в вечеринках нардепов во время карантина, за подачу странных запросов правоохранительным органам, либо из-за излишнего увлечения религией и пророссийскими взглядами (Культенко выпускник Киевской духовной семинарии, которая является структурным подразделением Украинской православной церкви).

Кроме того, пару месяцев назад, когда "слуги" ездили на фронт к бойцам АТО на передовую, Культенко, как рассказывают СМИ, "сбежал" в Святогорскую лавру, которую ранее обвиняли в размещении на ее территории боевиков "ДНР" и складов боеприпасов. Эксперты предположили, что Культенко завербован российскими спецслужбами, исходя из соображений связи РПЦ с ФСБ.

Ранее журнал "Новое время" уже относил Культенко к группе так называемых несогласных. Это около 10 депутатов, которые регулярно голосуют вразрез с позицией по принципиальным для партии "Слуга народа" гуманитарным вопросам. Группу "раскольников" называют группой Сергея Трофимова, бывшего заместителя руководителя Офиса Президента. По данным Telegram-каналов, именно Трофимов стал "посредником" между Культенко и Ахметовым, поскольку по "церковной линии" познакомил Культенко с Вадимом Новинским, младшим партнером олигарха.

"В кулуарах фамилию Культенко также называют в перечне тех, кто готов будет поддержать "сольную" политическую карьеру Дмитрия Разумкова после его отставки с поста спикера Верховной Рады. Примечательно, что одним из ключевых спонсоров личного проекта Разумкова также называют Рината Ахметова", - говорится в статье.

Впрочем, источники издания во фракции "Слуга народа" уверены, что роль Культенко в масштабном "подрыве доверия" внутри фракции может быть сильно преувеличена авторами анонимных Telegram-каналов.

"Несмотря на видимую активность, его вес в партии нельзя сравнивать с главами комитетов или групп. А попытки лоббирования интересов олигарха через кулуарные интриги и несогласованные с руководством фракции законопроекты легко могут закончиться для списочника Культенко лишением депутатского мандата", - резюмировало издание.