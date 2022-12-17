путін "весь день" радився з воєначальниками про війну в Україні (відео) [ Редагувати ]
володимир путін у п'ятницю, 16 грудня, "весь день" працював у об'єднаному штабі родів військ, задіяних у бойових діях в Україні. Про це повідомила пресслужба кремля.
В пятницу в течение всего дня президент работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции.
Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.
На фото та відео, поширених кремлем з засідання у військовому штабі, також присутні міністр оборони сергій шойгу, начальник Генштабу валерій герасимов та командувач об'єднаного угрупування військ в Україні сергій суровікін.
Відкриваючи засідання, путін сказав:
Уважаемые товарищи, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий.
Де саме проходила нарада за участю путіна, у повідомленні не уточнюється. путін ще жодного разу не відвідував зони бойових дій.
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