путін на нараді з генералами

володимир путін у п'ятницю, 16 грудня, "весь день" працював у об'єднаному штабі родів військ, задіяних у бойових діях в Україні. Про це повідомила пресслужба кремля.

В пятницу в течение всего дня президент работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

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На фото та відео, поширених кремлем з засідання у військовому штабі, також присутні міністр оборони сергій шойгу, начальник Генштабу валерій герасимов та командувач об'єднаного угрупування військ в Україні сергій суровікін.

Відкриваючи засідання, путін сказав:

Уважаемые товарищи, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий.

Де саме проходила нарада за участю путіна, у повідомленні не уточнюється. путін ще жодного разу не відвідував зони бойових дій.

Наступного тижня путін зібрався до Мінська. Військові аналітики вважають, що він переконуватиме лукашенка створити умови для нового наступу на Україну з Білорусі.