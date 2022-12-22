Президент України Володимир Зеленський не зміг досягти головної мети свого візиту до Вашингтона - угоди про постачання потужнішої зброї для наступу на російські позиції на окупованих українських територіях. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на офіційних осіб США.

За їхніми словами, не всі очікування Зеленського та американського президента Джо Байдена від зустрічі збіглися.

У той як Зеленський вкотре запросив потужнішу зброю, адміністрація президента США планувала обговорити дипломатичні шляхи завершення війни в Україні. У Білому домі наголосили, що питання про те, за яких умов можливі переговори, має вирішувати Україна.

При цьому в США хотіли обговорити, що необхідно Володимиру Зеленському, щоб Україна почувалася в "максимально сильній позиції" і можна було прискорити організацію переговорного процесу.

Американський та український президенти, повідомляють джерела WP, розцінювали зустріч у Вашингтоні як можливість заручитися підтримкою республіканців у Сенаті. Зокрема, з огляду на наміри адміністрації США направити $47 млрд на підтримку України у 2023 році.

Як пише газета, Володимир Зеленський мав намір переконати республіканців у тому, що йдеться "про боротьбу за демократію".

Наприкінці березня телеканал CNN повідомив, що Україна запросила США бойові літаки. У вересні видання Politico писало, що питання про постачання американських танків M1 Abrams є пріоритетним для української влади.

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у середу, 21 грудня. Під час виступу в Конгресі США він запевнив, що українські військові "здатні чудово" впоратися з управлінням американськими танками та літаками.

Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками.

Як писала газета Politico, під час візиту до США українська делегація планувала запросити в американської влади тактичні балістичні ракети ATACMS та безпілотники Grey Eagle та Reaper. 21 грудня Politico з посиланням на джерела повідомило, що США не готові постачати озброєння, яке дозволить Україні наступати на росію.

Нагадаємо, США у новому пакеті військової допомоги Україні на майже $2 млрд передадуть Україні ракетну батарею Patriot.