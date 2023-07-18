У Черкасах через спробу продати базу занять водними видами спорту розгорівся скандал. На продаж заклад виставила громадська організація, яка успадкувала його ще від радянського ДОСААФ.

До тепер організація здавала приміщення в оренду. Але нині вирішила пустити з молотка. Та чи законно? Розбирався Станіслав Кухарчук.

Плавають, бігають, стрибають та веслують. Кожне літо черкаська водна станція нагадує справжній мурашник. Тут водними видами спорту зараз займається до півтисячі дітей та дорослих. Хоча минулого року через повномасштабне вторгнення у спортсменів була перерва - на воду тоді заборонили виходити.

Так Іван готує свій гоночний човен до тренувань і подальших змагань. Цього року Черкаська військова адміністрація дозволила спортсменам вихід на воду у межах гребного каналу на березі якого і знаходиться станція. Попередній пілот цього боліду Євген Хоменко, каже Іван, зараз на фронті …але, хоч і символічно, але він теж візьме участь а майбутніх перегонах.

Іван Томенко - пілот гоночного човна:

Ім'я…я буду їхати, то я не буду його знімати …своє ім'я я десь нижче приклею, щоб знали, а так …ні - його ім'я залишиться.

Та от тренування і заняття для чотирьох дитячих спортивних шкіл та двох федерацій опинились під загрозою. Водна станція, на якій займаються спортсмени - власність товариства "сприяння обороні України". Це колишній ДОСААФ. За статутом, ця організація мала б займатись патріотичним та спортивним вихованням молоді… Але обмежила цей напрям здачею спортивним секціям в оренду профільних приміщень. Та й ті незабаром збирається продати.

Олексій Чендеков - голова Черкаської обласної федерації водо-моторного спорту:

Не те, що перед фактом, а просто сказали, що не можуть утримувати… я сам ходив до очільника і запитував. Ну вони дійсно не можуть утримувати, бо не утримують. І ми готуємось до продажу, це він мені сам казав …хто ? Самойленко Микола Олексійович - це обласний очільник ТСОУ.

Зараз товариство сприяння обороні України має статус громадської організації, але всі приміщення та майно колишнього ДОСААФ забрало, як правонаступник. Водна спортивна станція була на балансі черкаського обласного осередку ТСОУ. Там коментувати ситуацію з її можливим продажем - відмовились, пославшись на те, що передали станцію столичній ТСОУ.

- Давно. - А коли давно і за яких обставин? - Років 10, по суду. - Тобто вони відсудили у вас? – Ні, просто передали. - Як це передали? - Це власність товариства сприяння оборони України.

Знімати в приймальні товариства нам заборонили. В холі ж, все завішано стендами про сприяння обороні, фотографіями з численних з'їздів і патріотичними гаслами. На запитання, якими спортивними чи виховними гуртками наразі опікується товариство… секретар відповіддю ошелешила.

- Це не державна установа. - Це у вас одне патріотичне виховання - Автошкола???

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Розписано все, як вони сприяють …а як виявилось, то в черкаській обласній організації ТСОУ лише один патріотично-виховний гурток - це автошкола …

В столичній організації ТСОУ будь-що по ситуації з черкаською водною станцією коментувати теж відмовились. У міському департаменті освіти про можливий продаж спортивної бази чули. Але офіційних повідомлень від власника поки не отримували.

Богдан Бєлов - директор Департаменту освіти Черкаської міської ради:

Приміщення перебувають у власності ТСОУ і якось впливати на розпорядження ними, ми, на жаль, не можемо. Але якщо будуть порушуватись права дітей - відповідні органи будуть впливати на це відповідним чином.

За словами тренерів, на базу вже навідувались фахівці з оцінки. І батьки вихованців, і самі спортсмени цією ситуацією обурені, адже ця водна станція - єдина подібна на міському узбережжі. Альтернативі їй у Черкасах немає…

Ігор Кочков - батько вихованця секції морського багатоборства:

Будемо вже боротись до кінця і доб'ємось, щоб наші діти далі займались на цій станції… Будемо розвивати її, якісь ремонти робити - щось робити для своїх дітей..

Батьки готують звернення до департаменту освіти та прокуратури, аби вже слідчі з'ясували, як профільний спортивний об'єкт взагалі міг потрапити у власність громадської організації.