Росіяни хочуть самостійно продавати зерно до країн Африки, тому вийшли з зернової угоди й обстрілюють українські порти в Чорному морі. Ворог майже щодня гатить ракетами по Одесі та Миколаєву, щоб зруйнувати портову інфраструктуру, знищити запаси продовольства та завадити відновленню роботи зернового коридору в майбутньому.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов.