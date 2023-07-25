У ГУР прокоментували вихід рф з зернової угоди й обстріл українських портів (відео) [ Редагувати ]
Росіяни хочуть самостійно продавати зерно до країн Африки, тому вийшли з зернової угоди й обстрілюють українські порти в Чорному морі. Ворог майже щодня гатить ракетами по Одесі та Миколаєву, щоб зруйнувати портову інфраструктуру, знищити запаси продовольства та завадити відновленню роботи зернового коридору в майбутньому.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов.
Абсолютно спланований вихід рашистів із зернової угоди. І почався він задовго до формального оголошення цього наміру і тим більше рішення. Є ціла низка доказів і сьогодні ці документи будуть оприлюднені, які свідчать про те, що цілеспрямовано рашисти у рамках зернової угоди намагалися зривати її, чинили перешкоди для перевірки суден, навмисно ставились завдання зменшення кількості українського зерна, яке мало б потрапляти закордон у межах зернової угоди.
Це був цілеспрямований план. Частина цього плану - розрив зернової угоди і так само частина цього плану - це удари по українській портовій зерновій інфраструктурі. Знищення у тому числі запасів збіжжя, яке вже було зафрахтовано і мало потрапити до країн, які потребують цього зерна.
... Знищення зерносховищ, знищення портів, знищення зерна в цих сховищах - це до якого пункту їхньої ганебної СВО відноситься?Вони вже заплутались у брехні і звичайно не приховують, що займаються як глобальним піртством, так і ведуть абсолютно геноцидну війну... Ми бачимо зараз потенційний вплив на ціну зерна у світі. Ми бачимо зрив можливий продовольчих програм. І це виклики, на які має відповідати не лише Україна.
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