Всі аеропорти москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів [ Редагувати ]
Усі аеропорти москви закрили через наліт дронів. Оголошено так званий режим "Ковер", який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї.
Військове відомство рф заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району московської області.
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