У четвер, 23 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" синоптик українського Гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою може бути погода на Новий рік та коли у країні чекати на значні похолодання.

Про Новий рік ще говорити зарано. Яка буде погода - на жаль ніхто з науковців не може надати більш чіткої інформації. Є певні тенденції, що зима може бути теплішою, у порівнянні з попередніми сезонами йде в одному ключі. Тенденція до того, що більше стає днів теплих у порівнянні до холодних. Декілька років назад було навпаки.

Також вона розповіла, коли чекати затяжних холодів в Україні.

Цими днями, завтра - післязавтра, трохи потеплішає. Циклон буде виходити, спочатку він буде іти по правобережжю - це будуть більш низькі температури - нижче нуля, мінус. А по лівобережжю у неділю ще і навіть трошки у понеділок - це переважно плюси, але потім напрямок повітряних потоків зміниться з північною складовою вони будуть, відповідно трошки температура буде знижуватись по всій Україні.

"Найближчим часом сильних морозів не очікуємо по території України. Загалом, сподіваємось, що тенденція глобального потепління спричинять те, що це зимою буде переважати більше теплих днів", - додала вона.