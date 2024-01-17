У середу зранку, 17 січня, у місті Одеса та області оголошено повітряну тривогу. Знову було чути вибухи. Про це повідомляє "Думська".

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про ракетну загрозу для жителів Одеської області, а також повідомляли про те, що у напрямку Білгород-Дністровського Одеської області летить ворожа ракета.

Про причини та наслідки вибухів, які чути вранці в Одесі, поки не повідомляється.

Раніше окупанти вкотре атакували Харків, у місті чути вибухи.