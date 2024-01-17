В Одесі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу зранку, 17 січня, у місті Одеса та області оголошено повітряну тривогу. Знову було чути вибухи. Про це повідомляє "Думська".
У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про ракетну загрозу для жителів Одеської області, а також повідомляли про те, що у напрямку Білгород-Дністровського Одеської області летить ворожа ракета.
Про причини та наслідки вибухів, які чути вранці в Одесі, поки не повідомляється.
Раніше окупанти вкотре атакували Харків, у місті чути вибухи.
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