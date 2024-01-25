На самому початку війни, коли міжнародна фінансова допомога лише набирала обертів, Україна намагалася закрити свої потреби у зброї та боєприпасах через укладання контрактів з європейськими компаніями, які часом мали сумнівну репутацію.

Зокрема, йдеться про чеську компанію PAMCO INT, яка вже фігурувала у розслідуванніпольського журналіста Якоба Врони. Тоді з'ясувалося, що чеська сторона не виконала своїх зобов'язань щодо постачання Україні 30 БМП М80. Наразі правоохоронні органи України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000783 від 30.09.2022. Суть справи: 13.04.2022 компанія "Укрспецекспорт" уклала контракт з Міноборони України на закупівлю та постачання 20-мм патронів для автоматичної зенітної гармати Hispano-Suiza HS 804 у кількості 500 тис. шт. Сума контракту - 679,845 млн грн, дедлайн - 15.06.2022.

Паралельно "Укрспецекспорт" укладає зовнішньоекономічний контракт з вищезазначеною PAMCO INT на закупівлю зазначених патронів для потреб МОУ на загальну суму 22,5 млн. доларів США. За курсом на квітень 2022 року це 659,44 млн грн. Тобто різниця становить понад 20 млн. грн.

Вся сума, прописана в контракті, менш як за два тижні була переведена на рахунок PAMCO INT. І далі починаються дива. Лише 12 липня, тобто, майже через місяць після прострочення PAMCO INT. направила до "Укрспецекспорту" копію контракту між PAMCO INT. та словацькою компанією DELTA DEFENCE щодо постачання 20-мм патронів. 22 липня РАМСО INT повідомляє, що для прискорення процесу постачання ними було залучено словенську компанію S-Lux. Але й тут невдача. Контракт реалізувати не вдалося "через політичні та урядові зміни в Республіці Словенія". Далі більше, у серпні РАМСО INT інформує українську сторону про те, що компанія-виробник 20 мм патронів турецька ARCA Savunma Sanayi Tic. Ltd. Sti взагалі не отримала необхідної експортної ліцензії.

Підсумок - станом на кінець 2023 року, постачання за контрактом виконано лише на 4,8% від загального обсягу. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, чи укладала чеська РАМСО INT будь-які контракти на постачання патронів зі словацькими, словенськими та турецькими компаніями, хто став кінцевим одержувачем грошей, переведених "Укрспецекспортом" і з кого стягувати ті 476 тис. набоїв, які так і не доїхали. до України.