В бюджете, принятом парламентом, заложены огромные риски для страны. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

""оппозиционная платформа - За жизнь" этот проект бюджета не поддержала: в нем не заложены деньги на повышение социальных стандартов, зарплат и пенсий. Бюджетом не предусмотрены ресурсы на экономическое развитие. Такой бюджет "оппозиционная платформа - За жизнь" поддержать не могла", - заявил Сергей Левочкин.

Также народный депутат выразил обеспокоенность резким ростом государственного долга, вызванным массовой продажей правительством облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ):

"Общая задолженность по ОВГЗ - а это долг каждого украинца - составляет 807 млрд гривен. В 2019 году основными покупателями этих облигаций стали нерезиденты, портфель ОВГЗ в собственности которых с начала года вырос почти на 100 млрд гривен. Это преимущественно "быстрые деньги", спекулятивный капитал, который может быть очень быстро из Украины выведен".

У правительства нет ответа на данный вызов, считает парламентарий: "Мы не понимаем, как правительство собирается решать этот вопрос. И правительство не объясняет, как они будут решать этот вопрос. Поэтому мы видим огромные риски в бюджете следующего года", - объяснил Сергей Левочкин.