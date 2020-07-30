За єврейським календарем сьогодні дев'яте Ава і це один з найбільших юдейських днів посту. Сьогодні не можна вітатися, радіти, посміхатися та півдня вивчати Тору. Все це через події, що відбувалися у цей день декілька тисяч років тому і описані у книзі "Плач Єремеї" - загарбники зруйнували Єрусалим та Юдейські Храми.



Єрусалимський храм - головний центр єврейського релігійного життя, що розташовувався на місці сучасної Храмової гори. Був двічі зруйнованим 9 ава: у 587 р до н. е. царем Вавилона Навуходоносором і близько 69 року римлянами. Відома Стіна плачу є рештками муру Другого Храму, зруйнованого римлянами унаслідок Першої Юдейської війни.



Під час Юдейського посту вони 25 годин не можуть їсти та пити, за умови, якщо це не загрожує життю та здоров'ю. Сидять лише на низьких стільцях.



Єврейська громада міста Києва також поститься. Зокрема, Головний Рабин міста Києва рав Йонатан Бін'ямін Маркович, сказав:

"На людство й на наш народ тисячі років тому були надіслані страшні кари! Все, через те, що люди не вміли любити один одного, пліткували, заздрили - замість того, щоб допомогати один одному!



Саме цьому нас вчить Дев'яте Ава. Треба любити себе, але людей навколо також дуже важливо любити. І зараз, під час пандемії і кризи ми це дуже добре бачимо. Що завдяки тому, що ми любимо наших стареньких- ми носимо маски та обмежуємо зібрання. Це і нас самих береже. Завдяки тому, що ми любимо - ми стаємо ближче! І не дивно, що після дев'ятого Ава є і день Ту бе Ав, неофіційне свято кохання!" - зазначив головний Рабин столиці.



За словами речника єврейської громади Києва Леоніда Бараца, цей пост євреям нагадує як ніхто не давав ні води, ні їжі і як важливо допомогати і співчувати один одному й чужим бідам.



Пост 9 ава закінчується з виходом на небо перших зірок та заходом сонця.