Полноценное местное самоуправление возможно при финансовой самостоятельности регионов, а для этого власть должна честно выполнять свои бюджетные обязательства перед ними и финансировать все, что положено по закону.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Местное самоуправление заботится о качестве жизни людей, решает их ежедневные проблемы, что особенно важно сейчас, в период эпидемии и кризиса. Мы же видим, что на местные власти центр стал наваливать все больше и больше непрофинансированных обязательств, которые должны покрываться из госбюджета напрямую либо через субвенции и трансферты местным бюджетам. Это и тарифы, и проезд для льготников, и дополнительное финансирование медучреждений, сферы образования и проч. Значительную часть таких расходов пришлось покрывать местным органам власти за счет собственных ресурсов, которые могли бы пойти на развитие громад и повышение качества жизни людей.

Такого не должно быть. Центральный бюджет должен выполнять свои обязательства перед регионами и финансировать все, что положено по закону", - сказал политик.

При этом он отметил, что власть боится сильного самоуправления и делает все, чтобы ослабить и подчинить себе местные советы и мэрии.

"Сильное местное самоуправление задает неудобные вопросы правительству. Поэтому сейчас власть делает все, чтобы ослабить и подчинить местные советы и мэрии, сделать их соучастниками в реализации антинародной политики. Угрозами и давлением она принуждает местных депутатов создавать в советах ручные коалиции. В союзе с партией войны Порошенко, любыми путями продавливает назначение в руководство советов послушных "своих людей", - отметил он.

Но, как подчеркнул Юрий Бойко, эти выборы показали, что правящая партия не пользуется доверием

людей.""Слуги" потеряли рейтинг везде. Поэтому нужны не обвинения и угрозы, а диалог. Страна в сложном положении, и тут бодаться нет времени. Я очень надеюсь, что такой диалог будет. Во всяком случае, мы все сделаем, чтобы он состоялся - это нужно для того, чтобы людям жилось легче. А если будет противостояние, это рано или поздно отразится на уровне жизни людей. Его снижать еще больше просто недопустимо", - резюмировал Юрий Бойко.