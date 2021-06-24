США вернули своего посла в Россию [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки (США) согласно договоренностям саммита в Женеве вернули своего посла в Россию. Посол Джон Салливан сегодня прибыл в Москву.
"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", - отметил Салливан.
По его словам, он сосредоточится на установлении стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.
"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - добавил Салливан.
Ранее сообщалось, что в США появится еще одно генконсульство Украины.
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