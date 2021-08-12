В Киеве вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В четверг, 12 августа, в Голосеевском районе Киева загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Огонь распространился на гаражи.
12 августа В 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на вул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы.
Сотрудники ГСЧС уже начали тушить огонь и ищут источники водоснабжения. Также проводится эвакуация автомобилей из гаражей.
Тушения пожара осложняется отсутствием вблизи пожарных гидрантов. Сейчас организован постоянный подвоз воды и прокладок дополнительных магистральных линий до ближайших гидрантов.
Так, для ликвидации огня были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.
Как ранее сообщали, в Греции во время тушения лесных пожаров разбился пожарный самолет, спасателя удалось эвакуировать.
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