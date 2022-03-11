Украинскую "Мрію" уничтожить невозможно: над Киевом кружит Ан-225 с позывным FCKPUTIN [ Редактировать ]
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Сервис Flightradar показывает, что прямо сейчас над Киевом кружит АН-225 с позывным "FCKPUTIN".
Возможно это разработчик радара высказывает свое мнение о российском вторжении, поскольку единственный Ан-225 был уничтожен оккупантами в Гостомеле, а второй так и не была достроен.
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