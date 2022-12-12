Зеленський відповів, чи закінчиться війна, якщо помре путін [ Редагувати ]
Війна припиниться, якщо президент рф володимир аутін помре. Так вважає президент України Володимир Зеленський.
У спецвипуску Netflix з Девідом Леттерманом ведучий запитав в українського лідера: "Уявімо, якщо Путін застудився та помер, або випадково випав з вікна і помер, війна триватиме"?
На що Зеленський відповів: "Ні. Не буде війни. Авторитарний режим, він страшний. Є великий ризик – не може все залежати від однієї людини. І тому коли людина відходить, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилося все. Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою".
Зеленський зазначив, що, на жаль, великий відсоток росіян вірять путін. Глава держави порівняв це з закритим вікном, за яким можна заховатись від війни, і назвав це боягузством.
"А є люди, які розуміють реальність, але просто бояться", - додав Зеленський.
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