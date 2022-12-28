В Сумах пролунав вибух [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 28 грудня, надвечір в Сумах та Сумському районі було чути вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Мер міста Суми Олександр Лисенко закликав сумчан зберігати спокій, нічого не фотографувати та не публікувати, а також дочекатись офіційної інформації.
"Не обговорюйте подробиць у соцмережах, дочекайтеся офіційної інформації", - додав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Повітряна тривога у місті та області на момент вибуху не оголошувалася.
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