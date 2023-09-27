У Міносвіти розповіли, які зміни чекають школярів у наступному році [ Редагувати ]
Школярі у 2024 році також складатимуть НМТ для вступу у вищі освіти України на бакалаврські програми. Однак кількість обов'язкових предметів збільшиться.
Як розповіли у відомстві, до української мови та математики додасться історія України. Окрім цього учасники будуть обирати самостійно четвертий предмет НМТ.
Обов'язкові предмети:
українська мова;
математика;
історія України (період XVI–XXI ст.).
Предмети на вибір:
українська література;
іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
біологія;
фізика;
хімія;
географія.
Для здачі української мови та математики абітурієнтам дадуть 2 години. Після цього буде коротка перерва і вони розпочнуть тестування з історії України та обраного четвертого предмета.
Це значить, що на один предмет школярам відводитимуть 60 хвилин, а ось скільки триватиме перерва - не повідомляють.
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