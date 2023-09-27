Школярі у 2024 році також складатимуть НМТ для вступу у вищі освіти України на бакалаврські програми. Однак кількість обов'язкових предметів збільшиться.

Як розповіли у відомстві, до української мови та математики додасться історія України. Окрім цього учасники будуть обирати самостійно четвертий предмет НМТ.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика;

історія України (період XVI–XXI ст.).

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Для здачі української мови та математики абітурієнтам дадуть 2 години. Після цього буде коротка перерва і вони розпочнуть тестування з історії України та обраного четвертого предмета.

Це значить, що на один предмет школярам відводитимуть 60 хвилин, а ось скільки триватиме перерва - не повідомляють.