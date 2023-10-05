"У темні часи добре видно світлих людей": цей відомий вислів Ремарка набув особливого сенсу у важкий для нашої країни воєнний період, коли багато українців втратили домівки, майно і відчуття твердої землі під ногами.

Руку допомоги людям у скруті простягають благодійники, волонтери і соціально відповідальний бізнес. Так, попри зовнішні ризики і тиск, Київський КПК постійно поповнює власну скарбничку добрих справ, реалізуючи важливі для громади ініціативи.

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" - одне з містоутворюючих підприємств на Обухівщині. Лише основне виробництво забезпечує роботою 2,5 тисячі людей, разом із дочірніми структурами загальна кількість співробітників сягає 3,5 тисячі.

А оскільки більшість працівників має дітей, сім’ї, близьких - довкола компанії сформувалось багатотисячна родина ККПК.

Велике ком’юніті - велика відповідальність.

Враховуючи, що перед війною загальна кількість населення Обухівського району становила близько 35 тисяч осіб, можна стверджувати, що саме Київський КПК є своєрідним "ядром", навколо якого об'єднується місцева громада.

Отже, не дивно, що з початком повномасштабного вторгнення компанія не залишилася байдужою до проблем тих, хто був змушений разом із родинами покинути свої домівки і приєднатися до великої обухівської родини: станом на жовтень 2023 року на комбінаті працюють 23 внутрішньо переміщені особи.

"Київський КПК оперативно реагує на виклики, що виникають через розгортання повномасштабної війни, це є частиною нашої стратегії. Компанія зберегла робочі місця і гарантує збереження середньої заробітної плати для працівників, які приєдналися до захисту держави. Їхні родичі також можуть розраховувати на різноманітну підтримку. Крім того, підприємство продовжує нарощувати започатковані благодійні проєкти і, наголошую, не планує їх припиняти. На сьогодні ця сума сягнула понад 90 мільйонів гривень", - зазначив кінцевий бенефіціарний власник ККПК, доктор Хайнц Циннер (Dr. Heinz Zinner).

Доброчинність - без вихідних і кордонів.

Збори спецкомісії і виділення коштів традиційно відбуваються по четвергах, але насправді добрі справи під егідою Київського КПК тривають 24/7 і торкаються не лише Обухівського району, де сконцентровані виробничі потужності комбінату.

Суми допомоги формуються, виходячи з конкретних потреб тих, кому вона життєво необхідна.

Благодійна синергія: разом - можемо більше.

У питаннях реалізації масштабних проєктів, спрямованих на покращення умов життя українських громадян, що потерпіли від війни, Київський КПК об’єднує зусилля з іншими представниками соціально відповідального бізнесу та дипмісіями.

Зокрема, варто згадати спільну ініціативу з компанією "Нова Пошта" під гаслом "Гофроліжка для українців". Завдяки плідній співпраці виробника та компанії-логіста низка волонтерських гуманітарних штабів, шелтерів для переселенців та укриттів були забезпечені партіями еко-ліжок з гофрокартону.

Таким чином, люди, які змушені були залишити свої домівки через війну, отримали можливість спати на комфортних ліжках, а не на підлозі.

Крім того, ККПК передав партію гофроліжок жителям Харківщини й Миколаївщини. Разом із цією допомогою до прифронтових регіонів було також доправлено генератори для забезпечення потреб в електриці в період обстрілів і блекаутів, які закупило Посольство Австрії в Україні.

Допомога буває не лише матеріальною.

Спільні пожертви на благодійність корисні не лише для самої доброї справи, але й згуртовують команду довкола спільної благородної мети.

Ще задовго до початку великої війни доброю традицією на підприємстві стало проведення Днів донора у тісній співпраці з медичними установами району. На жаль, на тлі широкомасштабного російського вторгнення потреби в донорській крові та її компонентах лише зростають.

Тож 7 вересня, вже вдруге за 2023 рік, на Київському КПК співробітники долучились до доброчинної місії. Від ранку до обіду в амбулаторії комбінату як досвідчені донори, так і новачки мали змогу безкоштовно здати живильну рідину для тих, хто її потребує.

У заході взяли участь 105 працівників компанії, завдяки чому банк крові вдалося поповнити на 50 літрів.

Зовнішні загрози - не привід припинити творити добро.

ПрАТ "ККПК" продовжує регулярно організовувати й брати участь у благодійних ініціативах, попри безпекові ризики і негативні впливи ззовні. Вже понад рік компанія працює в умовах медійного і силового тиску з боку окремих представників правоохоронних органів і ЗМІ, які намагаються заблокувати діяльність комбінату під надуманими інфоприводами.

Незважаючи на складні виклики, підприємство ані на день не зупиняє як виробничу, так і доброчинну активності, критично необхідні нашій країні в буремні часи війни.