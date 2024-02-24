Про збитки, які зазнала Україна за 2 роки повномасштабної війни, ми поговорили з міністром екології України Русланом Стрільцем. Далі - його ексклюзивне інтерв'ю моїй колезі Єлизаветі Яковлевій.

Пане міністре, дякую, що зголосилися на це інтервю. 2 роки повномасштабного вторгнення. До цієї дати наш телеканал надіслав запит до Міністерства екології. І ми отримали відповідь з такими цифрами. Зараз я їх зачитаю для наших телеглядачів. Власне, з 24-го лютого 2022-го року задокументовано понад 3800 злочинів проти довкілля. Орієнтовні розрахунки збитків - понад 2 трильйони гривень. Шкода атмосферному повітрю - 1 трильйон гривень. І шкода ґрунтам - 1 трильйон гривень. Якщо чесно, цифри просто вражають. Якщо можна, розкажіть, наскільки це багато, наскільки це катастрофічно для нашої екології?

Руслан Стрілець, міністр екології України:

Дякую за запитання. В першу чергу, хочу подякувати вам за те, що тримаєте в курсі саме збитки довкіллю. Взагалі обрахунок збитків довкіллю внаслідок війни - це унікальний трек для всього світу. Ми робимо це силами державної екологічної інспекції. Я хочу подяувати сьогодні кожному інспектору, який працює в тих областях, які наближені до ведення бойових дій. Вони, не зважаючи на небезпечну ситуацію, продовжують виконувати свої обовязки. Цей трек ми робимо разом з Офісом Генерального прокурора України, тому що від них залежить саме якість формування кримінальних справ, якість проведення розслідування. І наша спільна мета - це довести до фінального рішення й притягти до відповідальності рашистів за всі ті збитки довкіллю, які вони сьогодні чинять. Чому це важливо? Довкілля - це наше майбутнє. Довкілля - це те, за рахунок чого ми взагалі можемо сьогодні жити і взагалі може жити людство. Довкілля і зелений порядок денний - це саме те, що сьогодні на порядку денному в країн Європейського Союзу, країн світу. Тому для нас вкрай важливо зрозуміти, наскільки дорога війна з точки зору руйнування довкілля, руйнування екосистем.

Наша мета - зробити так, щоб будь-який агресор зрозумів, що війна - це дорого не тільки із-за вартості рушниці, із-за вартості військової техніки, екіпіровки для військового. Війна - це дорого, тому що в результаті воєнних дій руйнується довкілля, яке відновити за 1 день неможливо. Якщо дерево росло, наприклад, 70-80 років, що б ми не робили, воно не виросте за 1 день, навіть не за 1 рік. Тому це втрати, які, на жаль, неможливо буде повернути. Дійсно, ми на лічильнику вже маємо майж 4 тисячі зафіксованих випадків злочинів проти довкілля. Загальні збитки вже перевищують 2,2 трильйони гривень. Сьогодні такі кейси, вони фіксуються, використовуючи 7 методик, які ми розробили ще у 2022-му році. Вони щомісяця адаптуються, працюють відповідні фахівці, які ці методики покращують кожен день. Але наша кінцева мета - це не просто обрахувати збитки, скільки це коштує. Наша основна мета - це включити вартість втрат екосистемних послугу ці збитки. Це, наприклад, що людина могла б отримати від природи, якби ця природа не була зруйнована. А це і про чисте довкілля, і про тривалість життя, і про якість життя кожного не тільки українця, а й всього світу. Оскільки довкілля, воно кордонів не має. І будь-який вплив тут на довкілля, він точно відобразиться і буде мати певний вплив не тільки в інших країнах, а й на інших континентах.

Сьогодні ми розраховуємо площу забруднених земель, концентрацію забрудників, які потрапили в річку. Тобто ми йдемо тією моделлю, яка передбачена нашим українським законодавством. Єдине, що ми адаптували ці методики й виділяємо типи наслідків, які були заподіяні саме внаслідок воєнних дій. Але ми прагнемо того, щоб включити в ці методики саме ці втрати екосистемних послуг. Тоді, в пергу чергу, ми будемо більш об'єктивними, ми будемо більш цивілізованими, проводячи такі розрахунки.І третє - вартість кожного квадратного сантиметра землі, вона зросте в десятки разів.

У нас пораховані ще не всі збитки. У нас немає об'єктивних цифр і об'єктивних даних щодо руйнування екосистем на Донеччині, Луганщині. А я нагадаю, що війна йде з 14-го року. І які там збитки, і які там впливи на довкілля, ми достеменно поки що дослідити не можемо.

Що є найбільш забруднюючим фактором саме під час обстрілів, під час російської агресії. Це, можливо, дим після вибухів, можливо, паливно-мастильні матеріали, які забруднюють ґрунти і водойми, чи це будівельне сміття, яке утворюється під час руйнувань?

Руслан Стрілець, міністр екології України:

Кожна війна, кожні військові дії супроводжуються вибухами, горінням. І відповідно сьогодні найбільша шкода саме від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. В загальному обсязі тих збитків, які зафіксовані, половина збитків - це забрудники атмосферного повітря. Це горіння нафтопродуктів, це вибухи, це горіння лісів, до речі, в результаті якого ми не тільки втрачаємо наш ліс, а й маємо відповідний неконтрольований викид в атмосферу. Це дійсно найбільша проблема.

Я ще раз хочу наголосити, що довкілля кордонів не має. І потрапляючи в атмосферне повітря, ці речовини мігрують. Відбувається транскордонне переміщення цих забрудників. І це теж є однією з проблем.

Ми сьогодні комунікуємо з багатьма країнами-партнерами, ми спілкуємося з Європейською комісією, з іншими іноземними інституціями. І всі це розуміють, що це фактично, забруднення світу, це все результати агресії рф. Ми сьогодні синхронні в тому, що ми маємо це класти в загальний реєстр збитків.

Весь світ витрачає десятки трильйонів доларів та євро для того, щоб запобігти й не допустити підвищення середньої температури на планеті. Орки своїми діями, фактично, за 2 роки повномасштабного вторгнення такої повномасштабної війни нападом на найбільшу країну Європи, вони сьогодні за 2 роки знівелювали десятиліття намагань всього цивілізованого світу задля того, щоб запобігти катастрофі.

Наскільки, на Вашу думку, реально притягти країну-агресора до відповідальності за екоцид на міжнародних майданчиках, у міжнародних судах?

Руслан Стрілець, міністр екології України:

Я впевнений, що це абсолютно реально. Тим більше, що ми вже маємо певну точку неповернення. Нещодавно Офіс Генерального прокурора України вже оголосив підозру кільком російським генералам саме за екоцид. Це стало можливим, оскільки ця робота ведеться вже фактично пів року. Прокурори вже мають певні напрацювання, і ми зробили цей перший крок.

Я впевнений, що такими послідовними шагами, такими послідовними точками неповернення ми прийдемо до того, що ми будемо значно менше витрачати часу на доведення кожного кейсу.

Офіс Генерального прокурора вже має близько 300 відповідних кейсів та кримінальних справ. З них велика кількість справ визнана як екоцид.

Ми сьогодні маємо підтримку і щодо започаткування Української Довкіллєвої декларації, і пункту 8 Формули миру, і дуже велику допомогу щодо допомоги нам у формуванні нашої кліматичної політики. Тому що не маючи кліматичної політики, ми не маємо шансів на те, щоби бути частиною європейської сім'ї.

Чи є в Україні об'єкти, які через російську агресію ми, на жаль, або втратили, або вони не підлягають відновленню?

Руслан Стрілець, міністр екології України:

Ліс росте десятки років. Спалити його можна за один день, як це роблять орки. Відновити його - просто пересадити дерево 50-річне, це майже неможливо. А їх просто знищено сьогодні величезна кількість. 30% українського лісу так чи інакше вражене війною. Лісова екосистема, яка була затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС, за оцінками експертів, 50% лісу вмре, тому що був вплив великої води. На Херсонщині були унікальні місця, де були ендемічні види тварин.

Асканія-Нова в тому числі?

Руслан Стрілець, міністр екології України:

Асканія-Нова в тому числі. Маленька мишка, її назва ємуранчик. Це ендемічний вид, це вид, який був в єдиному місці на планеті Земля. Внаслідок затоплення у нас зараз немає достовірних даних, але потенційно ми розуміємо, що планета втратила назавжди один з видів живої істоти.

З приводу відновлення лісів, розкажіть, будь ласка, що відбувається в цій галузі.

Руслан Стрілець, міністр екології України:

Ще у 2021 році було започатковано програму президента України Володимира Зеленського "зелена країна". Це про 1 мільярд дерев, які фактично треба було посадити в Україні. Програма ця продовжується, не зважаючи на війну.

До речі, у 2023 році велика кількість дерев була посаджена на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині - тобто, там, де було мало змоги відновлювати й садити ліс.

Маємо на сьогодні єдине державне підприємство "Ліси України", маємо можливість акумуляції всіх ресурсів в центрі й рівномірне розподілення цього ресурсу по всій країні там, де це необхідно.

За рахунок цього маємо не лише збільшення заробітних плат, а й маємо більше можливості відновлювати ліс саме там, де немає відповідного прибутку і такої фінансової можливості.

Ініціатива сьогодні Держлісагентства відсканувати сьогодні весь ліс за допомогою системи "Лідар", щоби проінвентаризувати кожне дерево, це, фактично, буде вже фінальною крапочкою взагалі в прозорості наших відносин не тільки з нашими європейськими партнерами, а й з нашою живою природою.

Тож, будемо примножувати здобутки, працювати на перемогу і робити все можливе, аби притягнути країну-агремора до відповідальності. Дякую Вам за інтерв'ю.

Руслан Стрілець, міністр екології України: