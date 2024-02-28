Взимку ціни на деякі продукти в Україні зросли. Проте, очікується, що вже на початку весни, у березні, таких товарів стане більше. Про це повідомляє Today.

Лютневі ціни характеризуються значним розмаїттям та нестабільністю: щось збільшилось у вартість, щось здешевшало, а щось не змінилось у ціні. За думкою експертів, ця динаміка вказує на баланс між попитом та пропозицією, а також на те, які позиції досягли свого піку цін.

Щодо майбутніх прогнозів, фахівці агропорталу вважають, що на початку весни ціни на окремі овочі можуть зрости на 2-7%. Це буде обумовлено:

змінами в співвідношенні попиту та пропозиції,

інфляцією,

погодними умовами,

світовими тенденціями.

Також великий вплив на ціни матиме якість овочів та фруктів, які наразі зберігаються в сховищах.

За словами Максима Орищака, аналітика компанії "Центр біржових технологій", серед продуктів з найбільшим ризиком інфляції у лютому виділяються риба та морепродукти, хліб та хлібобулочні вироби, молоко та молочні продукти, алкоголь. Ці товари щорічно підвищують свою ціну наприкінці зими через сезонні фактори.

До категорії менш ризикових експерти відносять соняшникову олію, м'ясо та птицю, крупи та бобові, а також яйця та цукор. Це не означає, що у лютому ціни на ці товари обов'язково знизяться, але з високою ймовірністю можна очікувати, що вони залишаться серед найменш зростаючих у ціні.

Щодо молочної продукції, прогнози суперечливі через різні джерела інформації: з одного боку, Мінагрополітика повідомляє про зростання надоїв, а з іншого боку, ціни на молочні продукти впевнено йдуть вгору.

У цьому сезоні приємно вразили цитрусові, такі як лимони, грейпфрути та апельсини. Їх вартість була приблизно такою ж, як вітчизняних яблук і груш, і заморожені фрукти і ягоди мали адекватні ціни через блокаду українсько-польського кордону, що призвела до збільшення внутрішнього виробництва. Таким чином, вартість продукції внутрішнього ринку компенсує душевний біль виробників-експортерів.

Раніше ми писали про те, яких змін чекати українцям у березні.