Менше мільйону на місяць: в Україні готують графік вакцинації від коронавірусу

Вакцина поки що віртуальна, але в МОЗ уже все розрахували. І стратегію розробили, і розподілили серед людей. Щомісяця щеплюватимуть до восьмисот тисяч українців. Для порівняння - це майже все населення Запоріжж