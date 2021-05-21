В Киеве, на Петровке, в озере Опечень нашли труп молодого парня. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Молодой человек утонул во время прогулки с друзьями.

В Подольском районе утонул парень, 1997 года рождения. По предварительным данным, он упал, гуляя на берегу со своими друзьями (парнем и девушкой). Версии происходящего все еще разнятся.

Правоохранители ищут свидетелей, которые могут помочь внести ясность.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области водитель автобуса уснул за рулем, неуправляемая машина пробила бетонный отбойник и вылетела на полосу встречного движения. Водитель транспортного средства получил травмы несовместимые с жизнью и погиб.

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