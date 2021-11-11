В Тернополе в среду, 10 ноября, в поликлинике №2 умер мужчина, который шел на прием к врачу.

Пациент умер утром, его тело длительное время находилось в коридоре медучреждения, сведения об этом инциденте подтвердил начальник отдела здравоохранения и медицинского обеспечения горсовета Василий Даньчак, пишет "20 минут".

Мужчине было более 70 лет. Источники сообщили, что в регистратуре мужчина назвался "чернобыльцем", сказал, что ему очень плохо, и попросил, чтобы его без очереди принял семейный врач.

"Ему дали направление к врачу, но на прием мужчина так и не попал – едва поднявшись на второй этаж, упал в коридоре. Тело забирали через несколько часов, после приезда полиции", – говорится в материале.

Очевидец Андрей рассказал, что на втором этаже мужчина поднялся на второй этаж, сел на скамейку и потерял сознание. Мужчине пытались помочь медики.

"Говорили, что он шел к врачу. Ему было плохо. Но лифт не работал, то поднимался на второй этаж пешком. Вышел и фактически упал... с ним, наверное, женщина и дочь были. Они начали кричать, звать на помощь", – сообщил он.

По словам очевидца, пациенту пытался помочь, в частности, реаниматолог, но у него не было с собой врачебного чемодана. Мужчину не смогли спасти.

"Вскоре тело оставили на кушетке и накрыли. Мимо проходили люди, которые спешили на прием к врачам", – узнали журналисты.

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