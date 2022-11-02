Вище російське військове керівництво обговорило можливості москви щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України. Ці перемовини підвищили занепокоєння Вашингтону. Про це пише The New York Times.

Президент росії володимир путін не брав участі в цих перемовинах, які відбулись на тлі посилення ядерної риторики росії та її невдач на полі бою.

Водночас участь вищого російського військового керівництва у дискусіях занепокоїло адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки це показує розчарування ворожих генералів своїми невдачами у війні проти України.

Проте, як стверджують американські офіційні особи, вони не бачили жодних доказів щодо переміщення ядерної зброї росії або ж вживання тактичних заходів для підготовки до удару.

Згідно з розвідданими, дискусії відбувались ще в середині жовтня. Американські офіційні особи не стали розкривати подробиці сценарію, однак директор ЦРУ Вільям Бернс стверджував, що відчай путіна може все ж підштовхнути росію до такого кроку.

Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі росії щодо потенційного застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо відстежувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що росія здійснює підготовку до застосування.

Згідно з даними Пентагону, росія володіє близько 2 тисячами одиниць тактичної ядерної зброї, яка призначена для застосування на полях битв з метою придушення звичайних збройних сил. Вона має меншу потужність та призначена для менших дистанцій, ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.

Військові експерти переконані у тому, що застосування ядерної зброї може докорінно змінити характер війни.

Нові розвідувальні дані з'явились саме тоді, коли Кремль почав просувати фейкові наративи про нібито "брудну бомбу", яка начинена радіоактивними матеріалами. Попри те, що ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим, чиновники адміністрації Байдена і союзники США стверджують про послаблення ядерної напруженості після низки телефонних дзвінків між західними й російськими колегами наприкінці минулого місяця.

Останні заяви путіна про те, що росія не бачить сенсу застосовувати ядерну зброю були сприйняті європейськими чиновниками, як частина регулярної практики російського диктатора щодо нагнітання напруженості.

Водночас у Вашингтоні представники адміністрації заявляють, що вони вже не вважають, що путін планує використовувати тактичну ядерну зброю або навіть "брудну бомбу".

Ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що Путін прийняв рішення про використання "брудної бомби". Це було б перше застосування ядерної зброї за останні 70 років. Якщо це станеться, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що ви побачите дуже значну реакцію з боку міжнародної спільноти.

Тим часом чиновники адміністрації Байдена відмовляються описувати, якою ж саме буде відповідь спільноти.