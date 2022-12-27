Окупанти в черговий раз атакували прикордоння Сумської області [ Редагувати ]
Російські війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Двома громадами ворог ударив з артилерії.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, учора ввечері росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Там зафіксували 4 "прильоти".
При цьому вранці 27 грудня ворог відкрив вогонь із самохідних артилерійських утсанівок Зноб-Новгородською громадою - 2 "прильоти".
Внаслідок ворожих атак жертв та руйнувань немає.
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