Місто у вогні: сили спецоперацій показали відео обстрілу Бахмута [ Редагувати ]
російські окупанти продовжують постійні обстріли Бахмута. Але українські захисники тримають оборону.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.
Військові показали відео, на якому можна побачити, як окупанти ввечері обстрілюють Бахмут. Також на кадрах видно численні пожежі внаслідок ударів рф.
"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують захищати Бахмут!", - зазначають у Силах спецоперацій.
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