У сьогоднішньому ефірі на Politeka говорили з Едуардом Глезом про актуальний порядок денний та глобальні тенденції, які формуватимуть політичний обрій у середньостроковій перспективі. Серед іншого звучало питання деолігархізації та подій, що відбуваються навколо процесу.

3 жовтня в інформаційних виданнях майже непоміченою для широкого загалу пройшла новина про те, що Вищий Антикорупційний суд відмовився накладати арешт на "боргові активи" ДТЕК у справі Роттердам+.

Всі ці новини мають абсолютно однаковий заголовок із юридичним формулюванням "борговий актив", що зовсім не типово для написання новини. Через це може скластися враження, що ВАКС залишив ДТЕК у спокої щодо справи Роттердам+.

Однак, якщо перегорнути першу сторінку Google за рішеннями суду від 3 жовтня стане ясно, навіщо потрібно було створювати такий інформаційний фон – в Україні щільно взялися за людей, які допустили роботу схеми Роттердам+, яка спричинила переплату споживачам майже 40 мільярдів гривень, за неіснуючі послуги транспортування вугілля.

Ці кошти "ДТЕК" потім використав для скуповування ключових підприємств української енергетики, закріпивши свій статус монополіста.

Тепер "ДТЕК" акуратно виводить кошти та активи з України і має намір розвивати металургійний бізнес у східній Європі. Рідкісні спроби розповісти про виведення коштів зіткнулися з активною практикою залякування редакцій з боку ДТЕК і практично звелися нанівець.

Однак, незважаючи на інформаційний фіговий листок, маховик ВАКС продовжує розкручуватися, ключових фігурантів з колишніх функціонерів регулятора НКРЕКП та ДТЕК вже оголосили у розшук та заарештували майно. В успіху розслідування активно зацікавлені США, які не хочуть, щоб Україна залишалася відкритою годівницею для українських олігархів. Чи встигне правосуддя зачинити дах до того, як усі кошти вийдуть за кордон – поки що питання відкрите.

Деталі нашої дискусії можна знайти за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PakwD...